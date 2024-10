Wer in Hamburg studierten möchte, kennt das leidige Thema: die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Wartelisten der Wohnheime sind lang und WG-Zimmer begehrt. In Innenstadtnähe sind nun 400 neue Apartments für Studenten entstanden – vorausgesetzt sie besitzen das nötige Kleingeld. Schon im Vorfeld gab es deshalb Ärger um das Projekt. Der Chef des Mietervereins, Rolf Bosse, nannte es „zynisch und unverschämt, so etwas Studentenquartier zu nennen”. Die MOPO hat sich vor Ort umgesehen und die Verantwortlichen mit der Kritik konfrontiert.