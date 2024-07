Achtung, Hamburg! Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter, Sturm und Starkregen

Am Samstag haben viele Hamburgerinnen und Hamburger das gute Wetter an Alster, Elbe und im Grünen verbracht – schließlich war es der schönste Tag im bisher eher verregneten Sommer. Doch das sonnige Wetter ist nicht von langer Dauer: Am Sonntag warnen Meteorologen sogar vor Unwettergefahr!

Für Sonntagabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel. Es seien Böen mit Geschwindigkeiten um 75 Kilometer pro Stunde (Stärke 9 auf der Beaufort-Skala) möglich, außerdem Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter/Quadratmeter pro Stunde.

Im Kreis Pinneberg und um Kreis Stormarn sind kann es laut DWD sogar Böen mit Geschwindigkeiten um 110 Kilometer pro Stunde (Stärke 11 auf der Beaufort-Skala) geben.

Auch am Montag Unwettergefahr für Hamburg

Auch in der Nacht zum Montag kündigt der DWD Unwettergefahr durch Starkregen an – dieser soll allerdings in der zweiten Nachthälfte über die Ostsee abziehen.

Am Montag wird es nur am Vormittag Schauer geben, am Nachmittag soll es trocken bleiben. Die schlechte Nachricht: Sommerlich warm ist es dann nicht mehr – die Temperaturen fallen auf 20 bis 23 Grad.

Für alle Taylor-Swift-Fans wichtig: Regenschirm einpacken! Wenn der Megastar am Dienstagabend im Hamburger Volksparkstadion vor Zehntausenden Menschen auftritt, ist Regen möglich. Am Mittwoch, wenn Swift ihre zweite Hamburg-Show abliefert, soll es weitgehend trocken bleiben. (mp)