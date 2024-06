Temperatursturz steht bevor: Schluss mit Frühsommer

Wer am Wochenende nach draußen will, sollte sich schnell die Schuhe anziehen: Denn während es am Samstagmittag noch frühsommerlich draußen ist, wird es am Rest des Wochenendes kühl. Sogar Gewitter sind vorhergesagt.

Am Samstag wird es im Laufe des Tages ungemütlich: Am Abend sind Schauer und sogar Gewitter möglich. Die Temperaturen halten sich bei 20 Grad – doch in der Nacht wird es richtig kühl: Sechs bis acht Grad wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Sonntag bleibt der Himmel grau und wieder ist Regen möglich. Bei starkem Wind wird das Thermometer nicht mehr als 16 Grad anzeigen – Jacke nicht vergessen! Am Wochenanfang bleibt es so kühl und erneut wird es Schauer geben. Am Dienstag sind dann sogar wieder Gewitter möglich. (mp)