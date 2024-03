Richtig hohe Temperaturen möglich: Mit Glück erlebt Hamburg einen „Ostersommer“!

„Meeresluft polaren Ursprungs“ ist zum Beginn der Woche auf dem Weg Richtung Hamburg: Am Montag gibt‘s Wolken, Regenschauer und neun bis elf Grad. Die gute Nachricht nach einem Wochenende mit Nieselregen und Hagel: Ab Dienstag wird es wärmer, und mit Glück packt uns der Osterhase am kommenden Sonntag sogar Temperaturen bis zu 20 Grad ins Nest. Oster-Sommer an der Elbe!

Kurzfristig macht der Deutsche Wetterdienst DWD keine Hoffnung auf allzu frühlingshaftes Wetter. Am Montagnachmittag wird es zwar langsam freundlicher, aber mit sieben bis zehn Grad herrschen immer noch Steppjacken-Temperaturen – und in der Nacht zu Dienstag kann es sogar gen null Grad gehen. Bibber. Dienstag soll es zwar mit 15 Grad deutlich wärmer werden und kaum noch regnen, doch schon am Mittwoch können die Schauer wieder häufiger werden, immerhin bei milden 16 Grad.

Temperaturen steigen stetig an

Aber: Der Trend sieht rosig aus. Die Prognose des DWD bis Ostermontag sagt stetig kletternde Temperaturen in Hamburg voraus, ab Karfreitag steigt sogar die Wahrscheinlichkeit, dass die 20 Grad geknackt werden könnten. Das tritt aber nur ein, wenn sich die Wetterlage so verändert, dass warme, trockene Luft aus der Sahara bis nach Deutschland strömt. Wir würden dann Ostern in Wüstenluft feiern! Wermutstropfen: Im schlechtesten Fall bleiben die Temperaturen laut DWD-Vorhersage unter 15 Grad hängen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturm und Monsterwellen: Wenn aus ruhiger See ein Inferno wird

Das erste Wochenende der Osterferien in mehreren Bundesländern hat schon einmal viele Gäste an die Küsten von Nord- und Ostsee gezogen – und der Gedanke an einen „Ostersommer“ lag weit hinterm Horizont. Die Strände präsentierten sich in einer Mischung aus Sonne, Wolken und Schauern, bei einstelligen Temperaturen.