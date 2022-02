Die vergangenen sonnigen Tage waren der erste Vorgeschmack auf das, was Hamburg nächste Woche erwartet. Nachdem die Hansestadt sich im Januar und Februar nicht von der besten Seite gezeigt hat, soll der Wochenstart mit frühlingshaften Temperaturen glänzen. Doch allzu lange soll es nicht so bleiben, sagt der Deutsche Wetterdienst vorher.

Am Sonntagmittag und -nachmittag wimmelte es überall in der Hansestadt nur so von Spaziergängern, die die ersten Sonnenstrahlen einfingen.

Hamburger genießen das frühlingshafte Wetter

So auch der 53-jährige Konstantin Brückmann. Er war mit einem Longboard und einem montierten Segel auf dem Heiligengeistfeld, um seinem Hobby nachzugehen – dem Windsurfen. „Lieber ist mir der Sommer und auf dem Wasser. Hier kann man aber gut das Handling und die Steuerung üben“, sagte er.

Konstantin Brückmann (53) ist am Sonntag auf dem Heiligengeistfeld, tankt Sonne und geht seinem Hobby nach.

Antonia (15) und Marie (15) aus Wandsbek wollten sich ebenfalls sportlich betätigen und genossen die frühlingshaften Temperaturen und Sonnenstrahlen auf der Eislaufbahn der Wallanlagen in Neustadt.

Antona (l.) und Marie (r.) wollen Schlittschuhfahren und die Sonne genießen.

Auch am Montag lassen sich ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt auch für den Wochenstart Temperaturen im zweistellingen Bereich vorher. „Die Höchsttemperatur am Montag beträgt 13 Grad“, teilt der DWD mit.

Wetter in Hamburg: Zweistellige Temperaturen am Montag

Teilweise soll es gegen Montagmittag sehr sonnig werden. Am späteren Tag kann es jedoch zu leichtem Regen kommen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Am Dienstag kühlen die Temperaturen leicht ab mit Höchstwerten von bis zu neun Grad, die Sonne zeigt sich weiterhin im Norden. „Man kann von einem kurzen frühlingshaften Intermezzo am Wochenanfang sprechen“, so der DWD.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Todeswinter: Ruinen, Hunger, „Bunkermenschen“ – und ein Serienmörder

Lange soll das frühlingshafte Wetter aber nicht anhalten. „In der zweiten Wochenhälfte kann es wieder stürmisch werden mit orkanartigem Unwetter. Der Winter lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Schnee könne man für die nächsten zehn Tage nicht vorhersagen, so der DWD. (sd)