Das war’s dann wohl mit dem Sommer: Die Wetteraussichten für Hamburg

Mehr als 20 Grad und Sonne, das gehört – mutmaßlich endgültig für dieses Jahr – der Vergangenheit an. Stattdessen hält Herbstwetter Einzug in Deutschland.

Man soll ja nicht meckern: Der September hat sich wettermäßig erfolgreich als Sommermonat verkleidet und selbst die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am Montag und Dienstag hätte angesichts der Jahreszeit deutlich klischeemäßigeres Hamburg-Wetter bekommen können.

Trotzdem fällt der Abschied von den Tagen, an denen ein T-Shirt als Oberbekleidung vollkommen ausreichte, schwer. Die 20-Grad-Marke kann man in den kommenden Tagen nur noch von unten betrachten und eine Regenjacke ist in Anbetracht des immer wieder auffrischenden Windes im Vergleich zum Regenschirm die bessere Wahl.

Wetter Hamburg: Es weht, regnet und gewittert

Schon am Mittwochnachmittag zieht der Himmel bei Temperaturen von maximal 18 Grad immer weiter zu, Schauer und vereinzelt sogar Gewitter sind möglich. Dieses Wetterthema zieht sich auch durch die Nacht – dazu mäßiger, an der Küste auch starker Wind mit Sturmböen.

Am Donnerstag ein Lichtblick im Wortsinn: Nachdem die Schauer abgezogen sind, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) „größere Auflockerungen mit Sonne“. Die vorhergesagten 18 Grad gilt es zu genießen, denn danach wird’s ungemütlich, womöglich längerfristig.

Wetter Hamburg: Keine guten Aussichten fürs Wochenende

Schon am Freitag versteckt sich die Sonne wieder hinter einer Wolkendecke, aus der es auch immer wieder regnet, dazu pustet es mäßig, an den Küsten teils auch stürmisch. Die Temperatur bleibt bei den etwa 18 Grad der vorherigen Tage.

Und am Wochenende? Meteorologin Sonja Stöckle macht nur wenig Hoffnung für den Norden: „Der Regen scheint sich zum Wochenende hin noch weiter zu intensivieren.“ Die Vorhersagen für Samstag und Sonntag seien allerdings noch „mit Vorsicht zu genießen, da sich die Wettermodelle noch nicht ganz einig sind“. (josi)