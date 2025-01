Wetter-Achterbahn in Hamburg: Jetzt kommt der Schnee zurück – und Gewitter!

Der Zickzack-Winter ist voll im Gange! In den vergangenen Tagen war es eisig kalt und es fiel Schnee. Am Montag gibt’s zweistellige Werte. Und am Dienstag gehen die Werte wieder deutlich runter. Dann kommt der Schnee zurück in den Norden, auch ein Gewitter ist angekündigt. Was für die kommenden Tage vorhergesagt wird.

Die Woche hat am Montag mit bedecktem Himmel und örtlichen Regenfällen begonnen, die im Laufe des Tages zu starken Regenschauern werden können. Das Tief „Bernd“ bringt milde Temperaturen mit sich, die bis auf 12 Grad steigen können. Der Regenschauer wird von starkem Wind begleitet, der zu Sturmböen werden kann.

Im Laufe der Woche viel Niederschlag

Im Laufe der Woche wird es weiterhin meist stark bewölkt bleiben. Es wird erneut Regenschauer geben, in die sich vereinzelt Schnee und Graupel mischen. Gewitter sind möglich. Tageshöchstwert 6 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensationell schön: Das sind die 20 besten Hamburg-Fotos des Jahres 2024

Am Mittwoch erwartet der DWD in Hamburg zwischen 4 und 7 Grad. Es kommt es zu Schauern, vereinzelt mit Schnee und Graupel. Auch Gewitter sind möglich. Am Donnerstag wird es überwiegend wolkig, weiterhin mit viel Niederschlag, bei Höchstwerten um die zwei Grad. (mp)