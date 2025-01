Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sind einfach nur begeistert. Unsere Leser haben sich mit rund 900 Fotos am großen MOPO-Fotowettbewerb beteiligt, der unter dem Motto stand: „Das Hamburg-Foto des Jahres 2024“. Aber nicht nur die Anzahl der eingereichten Bilder hat uns überrascht, auch die Qualität. Denn obwohl es sich bei den Teilnehmern durchweg um Amateure handelt, würden manche der eingereichten Bilder auch einem Profi zu Ehre gereichen. Entsprechend schwer ist unserer Jury die Entscheidung gefallen: Sie bestand aus den MOPO-Fotografen Florian Quandt, Chefreporter Olaf Wunder und unserem langjährigen Fotografen-Kollegen Volker Schimkus, der inzwischen in Rente ist. Wer nicht zu Gewinnern gehört, sollte sich nicht grämen. Die Konkurrenz war einfach so gigantisch! Hier die 20 besten Fotos. Den Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich.