Touri-Magnet Hamburg: Aus diesem Land kommen die meisten Urlauber

Im Juli kamen weniger Touristen in die Hansestadt – dafür blieben sie etwas länger. Und die Zahl der internationalen Gäste entwickelt sich erfreulich. Aus welchen Ländern die meisten von ihnen kommen und wer am längsten bleibt.

Etwas weniger Touristen, die etwas länger bleiben: So lässt sich der Juli in Hamburg aus Sicht der Tourismusbranche zusammenfassen. Laut aktueller Zahlen des Statistikamtes sank die Zahl der Gäste auf 717.000 (-2,4 Prozent im Vergleich zum Juli 2022), die Zahl der Übernachtungen ging etwas weniger stark auf 1.540.000 Nächte (-1,8 Prozent) zurück.

Urlaub in Hamburg: Woher kommen die Touristen in der Hansestadt?

Hamburg liegt besonders bei den Deutschen weiter hoch im Kurs: Fast drei Viertel aller Gäste machen Inlandsurlaub an Alster und Elbe. Unter den 27,6 Prozent der Gäste aus dem Ausland liegen die Nachbarn vorn: Dänemark (31.793), Schweiz (25.057), Schweden (16.198), Niederlande (13.128) und Österreich (12.295) bilden die Top 5.

Direkt dahinter auf Platz sechs liegt schon ein deutlich weiter entferntes Land: 12.266 Menschen aus den USA kamen im Juli nach Hamburg – deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die wohl längste Anreise hatten die 421 Hamburg-Besucher aus Neuseeland.

Durchschnittlich bleiben Hamburg-Touristen 2,1 Tage in der Stadt. Das reicht für Alster, Elbe, Elphi, Michel und einen Musical-Besuch. Neugieriger auf die Stadt sind besonders Urlauber aus Rumänien: Mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von sechs Tagen bleiben sie am längsten.

Urlaub in Hamburg wird im Ausland immer beliebter

Auf das ganze bisherige Jahr gesehen dürfte der leichte Rückgang im Juli die Branche nur bedingt verstimmen: Mit 4,24 Millionen Gästen, die insgesamt 9,1 Millionen Übernachtungen in Hamburg gebucht haben, liegt die Zahl der Hamburg-Gäste deutlich (+15 Prozent) über der des Vorjahreszeitraumes.

Auch hier fällt auf: Hamburg wird im Ausland immer beliebter. Rund ein Viertel mehr Gäste aus dem Ausland verzeichnet Hamburg seit Jahresbeginn. Besonders in Asien scheint man Hamburg (wieder)entdeckt zu haben: 64.478 Gäste aus den Golfstaaten, aus China, Japan, Indien und anderen Ländern bedeuten ein Plus von mehr als 67 Prozent im Vergleich zu 2022. Und nur aus einem Land kamen laut Statistikamt bislang weniger Touristen nach Hamburg als 2022: Was ist da los, Norwegen?