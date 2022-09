Haben Sie sich schon einmal über die vielen Regenstunden in Hamburg geärgert? Dabei kann das unsere Hautgesundheit sehr positiv beeinflussen. Das zeigt zumindest eine Studie der britischen Vergleichsseite für Krankenversicherungen, „Compare the market“, die 50 internationale Großstädte untersucht hat. Hamburg landet dabei weit vorne.

Im veröffentlichten „Healthy Skin Hotspots“ belegt die Hansestadt den sechsten Platz – und ist damit die einzige deutsche Stadt, die es überhaupt in die Top 10 geschafft hat. Die Hauptstadt Berlin belegt nur Rang 11. Zunächst hatte das Magazin „emotion“ darüber berichtet. Auf Platz 1 und 2 landen Bergen und Oslo in Norwegen, Platz 3 teilen sich das dänische Kopenhagen und Helsinki in Finnland. Den 5. Platz hat sich das schwedische Stockholm ergattert.

Skin-Ranking: Hamburg landet ganz weit vorne

Auffällig: Alle vorderen Städte liegen im Norden. Denn laut der Studie macht es für die Haut einen großen Unterschied, ob man im wärmeren Süden oder im kühleren Norden lebt. Heiße Temperaturen können tendenziell Hautunreinheiten aufgrund der vermehrten Schweißproduktion begünstigen. Die tiefste Durchschnittstemperatur im Ranking hat Oslo mit 5,9 Grad, die höchste Bangkok mit 24,6 Grad. Die thailändische Hauptstadt landet auf dem vorletzten Platz, knapp vor Bali in Indonesien.

Aber auch noch andere Faktoren wurden bei der Studie berücksichtigt. Darunter die Luftverschmutzung, die durchschnittliche Jahrestemperatur, die monatlichen Sonnenstunden und die jährlichen Arbeitsstunden. Überraschenderweise dort ganz vorne: Hamburg und Berlin. „Deutschland ist eines der Länder mit den wenigsten durchschnittlichen Arbeitsstunden im Jahr“, heißt es dort, nämlich 1354 Stunden pro Jahr. Weniger Stress – umso besser für die Haut!

Studie zeigt: Weniger Sonne ist gut für die Haut

Hamburgs Luftverschmutzungsindex liegt laut der Studie allerdings mit 30,74/100 noch deutlich höher, als in den anderen nordischen Städten, genauso wie der Raucheranteil mit 22,5 Prozent. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 9,8 Grad und die monatlichen Sonnenstunden bei circa 74.

Bergen und Oslo auf den ersten beiden Plätzen zeichnen sich bei 6,5 Grad und 5,9 Grad mit einer sehr niedrigen durchschnittlichen Temperatur aus, Helsinki hat wiederum die niedrigste Feinstaubbelastung mit einem Index 13,76/100. (mp)