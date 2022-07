Ranking: So beliebt ist Hamburg bei Unternehmen

Wo in Deutschland fühlen sich Unternehmen eigentlich am wohlsten? Dieser Frage geht das Informationsnetzwerk „Die deutsche Wirtschaft“ nach, welches seine Ergebnisse dreimal jährlich in dem „Standortranking Deutschland“ darstellt. Hamburg schneidet dabei in der aktuellen Sommerausgabe besonders gut ab.

Insgesamt 3802 Orte wurden für die im Juli veröffentlichte Version des Standortrankings darauf untersucht, welche Bedeutung sie für die Niederlassung von Unternehmen haben.

Dabei wurden die Niederlassungen der 22.500 bedeutendsten deutschen Firmen und der 1600 wichtigsten Investmenthäuser gezählt, die nach Gesamtumsatz und der Anzahl der Arbeitsplätze gewichtet wurden. In einem zweiten Schritt wurde diese Gesamtpunktzahl mit einer Benotung der Städte verrechnet.

So beliebt ist Hamburg bei deutschen Top-Unternehmen

Bei dieser öffentlich zugänglichen Benotung können Akteure wie Unternehmer:innen, Führungskräfte, Arbeitskräfte oder auch Bürger:innen aus den Städten selbst ihre Stimme abgeben und bewerten die Segmente Infrastruktur, Unternehmensnetzwerk, verfügbare Büro-, Gewerbe- und Wohnflächen, Anzahl der Arbeitskräfte oder auch Wirtschaftsförderung, Verwaltung und Lebensqualität in den Städten mit den Schulnoten 1 bis 6.

Insgesamt schneidet Hamburg dabei besonders gut ab: Im Gesamtergebnis belegt die Hansestadt den ersten Rang vor München, Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf.

Dabei hat keine Stadt mehr Firmen vorzuweisen: Insgesamt 1012 der Top-Unternehmen finden sich laut dem Portal „Die deutsche Wirtschaft“ in Hamburg, womit die Stadt auch im Teilranking nach Unternehmen pro Standort den ersten Platz belegt. Auf dem zweiten Platz folgt hier Berlin mit 809 Unternehmen, München ist mit 711 Firmen auf Platz drei.

Lediglich bei der Benotung hat Hamburg Nachholbedarf: Auf Rang 246 findet man die Industriestadt an der Elbe mit einer Gesamtnote von 2,43. Zwar scheinen laut den Stimmen mit einer Note von 1,5 besonders die Freizeitangebote zu überzeugen, auch der Arbeitsmarkt ist mit 1,9 besser als gut bewertet – doch in Sachen Infrastruktur bewegt sich die Stadt laut Bewertung mit einer 3,7 unter dem befriedigenden Niveau. Von den größten deutschen Städten hat Düsseldorf dabei die beste Notenbewertung mit einer Gesamtnote von 1,7. (to)