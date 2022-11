Wer hier künftig einen Fleischburger möchte, muss extra zahlen

Dass man dem Klima zuliebe lieber auf Fleisch verzichten sollte, wissen die meisten. Nur die Umsetzung fällt manchmal etwas schwer. Die Hamburger Burger-Kette „Otto’s Burger“ mit Läden auf St. Georg, in der Schanze und im Grindelviertel will den Kunden die Entscheidung jetzt erleichtern – und hat kurzerhand die ganze Karte auf vegetarisch umgestellt. Wer hier Fleisch essen möchte, zahlt ab jetzt extra.

„Es ist aktuell sehr viel los in der Welt, viel ist im Umbruch. Krieg in Europa, Revolutionen, extreme Wetterveränderungen… das alles macht uns natürlich nachdenklich“, schreibt die Burger-Kette in einem Statement auf Facebook und auf der Webseite. Und weiter: „Wie kann es weitergehen, können wir es noch verantworten den Fokus auf Fleisch zu legen? Die Antwort ist NEIN.“

Diese Burger-Kette hat genug von zu viel Fleisch

Ab dem 14. November würden alle Burger „automatisch“ mit einem Fleischersatz-Patty auf Erbsen- & Weizenbasis serviert – „voller ungesättigter Fette und Proteine“. Für das Fleisch-Patty werde ein Aufpreis von einem Euro gefordert. In der Kategorie „Extras“ sind auch noch Hühnchen und Schinken im Angebot ­– alles zum Aufpreis.

Das Ziel: „Wir möchten aktiv anbieten zu Alternativen zu greifen, leckeren Alternativen, die den Burger-Genuss nicht einschränken.“ Man wolle niemanden „erziehen“, „aber vielleicht motiviert diese Änderung ja auch dazu öfter mal zur Alternative zu greifen und den Fleischkonsum zu reduzieren. Denn Fleisch, auch wenn sehr lecker, ist ein echter Klimakiller“, heißt es.

Auf Facebook stößt die Ankündigung größtenteils auf positive Reaktionen. „Super! Und die veganen Patties sind top!“, schreibt jemand. „Super Statement. Respekt“, ein anderer. Für einige wenige ist „Burger ohne Fleisch kein Burger“. Aber die haben ja die Möglichkeit, einen Aufpreis zu zahlen – oder eben nicht mehr zu kommen. (prei)