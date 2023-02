Welches Traumschiff dockt denn hier aus?

Schiff Ahoi! Am Dienstag gegen 9.30 Uhr zogen Schlepper das Kreuzfahrtschiff „Ventura“ aus dem Trockendock 17. Drei Schlepper waren nötig, um das 289 Meter lange Schiff auf die Elbe zu ziehen. Nun ist sie auf dem Weg nach Southhampton.

Das Kreuzfahrtschiff war in der Hamburger Werft Blohm + Voss (Lürssen) zu einem Refit. Dabei geht es meistens um kleinere Reparaturen, Refurbishments, aber auch um die Anpassung der Schiffe an die technologisch neuen Konzepte. Beispielsweise Auflagen durch strengere Umweltvorschriften, wie die Annahme von Landstrom oder die Umstellung auf saubere Treibstoffe.

Das könnte Sie auch interessieren: Disney-Film kommt als Musical nach Hamburg – doch vieles ist unklar

Das riesige Schiff musste Dienstagmorgen von drei Schleppern in die Mitte der Elbe gezogen worden. Dafür sperrte die Polizei den Schiffsverkehr auf dem Fluss.

Das einzig nicht Britische an diesem Kreuzfahrtschiff ist der Name: Ventura bedeutet Glück auf Spanisch. Ansonsten wurde die „Ventura“ 2008 aus Italien an die P&O Cruises ausgeliefert und danach von der Schauspielerin Helen Mirren („Die Queen“) getauft. How very British. Die „Ventura“ ist eines der größten britischen Kreuzfahrtschiffe und hat Platz für 3192 Passagiere. Auf einer Länge von 289 Metern, 36 Metern Breite und mit 8,5 Meter Tiefgang gibt es ausschließlich britische Kunst und britisches Flair an Bord, auch die Bordwährung ist Pfund.