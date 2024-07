Wenn Taylor Swift kommt, glitzert sogar die Elphi

Taylor Swift kommt nach Hamburg, und die Elbphilharmonie heißt sie willkommen. Mit bunten Farben schmückt sich das Musikhaus – zumindest virtuell.

Zehntausende „Swifties“, wie sich die Fans nennen, fiebern den Taylor-Swift-Konzerten in der kommenden Woche in Hamburg entgegen. Die Elbphilharmonie, eher ein Ort klassischer Konzerte, heißt den Megastar schon mal willkommen. „Das ist unser kleiner, sommerlicher Beitrag zur Swiftmania“, so der Sprecher der Elbphilharmonie, Dr. Martin Andris.

Auf Instagram präsentiert sich die Elphi im bunten Glitzerlook der „Eras-Tour“ und den Worten: „Welcome Swifties“. Dazu der Text „Let’s make the whole city shimmer“ (etwa: „Lasst uns die ganze Stadt zum Schimmern/Glitzern bringen“) – in Anspielung an eine Textzeile aus dem Song.

Die Swift-Fans sind begeistert von der Aktion

Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare begeisterter Fans: „Hamburg ist ein Swiftie. Ich weiß schon, warum es meine Lieblingsstadt ist!“ oder „Endlich macht Hamburg was“. Die Freude beruht auf Gegenseitigkeit. „Schön, wenn wir den Swifties damit eine Freude machen, sie reisen zum Teil ja extra für die Konzerte nach Hamburg“, erklärt Andris.

Taylor Swift wird im Rahmen ihrer „Eras Tour“ am 23. und 24. Juli in Hamburg erwartet. Insgesamt 100.000 Besucher werden bei den Konzerten im Volksparkstadion dabei sein. Zuvor spielt sie an drei Abenden in Gelsenkirchen. Am 27. und 28. Juli folgt dann München als letzte Station der Deutschland-Tour. (mp/dpa)