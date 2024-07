Armbänder, Tanzen, Tattoos: Neun Events in Hamburg für echte „Swifties”

Nur noch zehn Tage, dann spielt Popstar Taylor Swift (34) ihr erstes von zwei Konzerten im Hamburger Volksparkstadion! Für alle, die kein Ticket ergattern konnten oder jetzt schon im „Swiftie”-Modus sind, hat die MOPO neun Veranstaltungen in der Stadt zusammengestellt. Ob Armbänder basteln, Lesungen, Party machen oder sich ein „13”-Tattoo stechen lassen, hier ist für jeden Fan etwas dabei.

1. Freundschaftsbänder knüpfen

Das Austauschen von selbst gebastelten Freundschaftsbändern ist auf den Konzerten von Taylor Swift ein festes Ritual. Wer seine Kollektion vorher noch erweitern möchte, hat zum Beispiel in den öffentlichen Bücherhallen die Möglichkeit dazu:

Taylor Swift – Craft Evening: Zentralbibliothek am Hauptbahnhof; Hühnerposten 1; Mittwoch, 17. Juli, 17 bis 20 Uhr; kostenlos, keine Anmeldung erforderlich

Taylor Swift – Freundschaftsarmbänder knüpfen: Bücherhalle Wilhelmsburg; Vogelhüttendeich 45; Donnerstag, 18. Juli, 16 bis 17:30 Uhr; kostenlos, Anmeldung erforderlich

2. „Shake it off”: Tanzen gehen

Zur Einstimmung auf die Konzerte oder einfach zum Abtanzen mit Gleichgesinnten, gibt es gleich mehrere Partys:

Taylor & Friends Party: Monkeys Music Club; Barnerstraße 16 (Ottensen); am 13. Juli ab 21 Uhr; Eintritt: 13 Euro. Die ersten 50 Gäste erhalten eine kleine Überraschung.

Freundschaftsarmbänder und die Zahl „13” haben in der Fankultur um Taylor Swift eine besondere Bedeutung (Symbolbild). dpa Freundschaftsarmbänder und die Zahl „13” haben in der Fankultur um Taylor Swift eine besondere Bedeutung (Symbolbild).

Eras Tour Warm Up Party: Uebel & Gefährlich; Feldstraße 66 (St. Pauli); am 20. Juli ab 23.59 Uhr; Eintritt: 16,57 Euro. Hier werden auch Swift-Songs gespielt, die sonst nicht im Club zu hören sind.

Taylor Swift Aftershowparty: Kent Club; Stresemannstraße 163 (Altona-Nord); am 23. und 24. Juli ab 22 Uhr, Eintritt: 19,62

The Taylor & Harry Party: Uebel & Gefährlich; Feldstraße 66 (St. Pauli); am 17. August ab 23.59 Uhr, Eintritt: 17 Euro

3. Lesung: „Look What She Made Us Do”

Im Büchercafé „Kapitel Drei” in Altona (Hospitalstraße 69) liest am 22. Juli von 14 bis 17.30 Uhr die Autorin Anne Sauer aus ihrem Buch „Look What She Made Us Do”. Darin setzt sie sich mit dem Erfolgsgeheimnis von Taylor Swift und ihrem eigenen Fan-Sein auseinander. Dazu gibt es Snacks und Drinks. Der Eintritt kostet 18,40 Euro.

4. Ein Taylor-Tattoo stechen lassen

Bei „Storyline Tattoo” in Eimsbüttel (Amandastraße 32) findet am 24. und 25. Juli ab 13 Uhr der „Taylor Swift Walk In Day” statt. Wer eine ewige Erinnerung an seinen Star auf der Haut tragen möchte, kann sich hier eines der begehrten Flash Tattoos stechen lassen.

5. Taylor Swift Bowling

Das U.S. Fun Bowling in Barmbek (Wagnerstraße 2) bietet am 9. August von 20 bis 23 Uhr eine „Taylor Swift Bowling Night” an. Zu den Hits von Swift wird hier garantiert keine ruhige Kugel geschoben. Passende Outfits sind ausdrücklich erwünscht. Eine Bahn kostet pro Stunde 35 Euro.