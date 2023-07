Der Volkspark wächst – und wird sogar noch grüner

Mehr Grün: Im Altonaer Volkspark soll ein neuer Parkweg mit Aufenthaltsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Das gab das Bezirksamt Altona am Freitag bekannt. Doch Parknutzer müssen sich in den kommenden Monaten auf Sperrungen einstellen.

Ab Anfang Juli will das Bezirksamt Altona mit der Umgestaltung der Straßen zwischen Bauernhaus und A7 beginnen. Die asphaltierte Nansenstraße soll in dem Teilbereich zurückgebaut werden, so dass ein neuer Parkweg mit Aufenthaltsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer entstehen kann.

Altona: Darum wird der Volkspark jetzt größer

Die Maßnahme wird dadurch ermöglicht, dass ein Grundstück am Ende der Nansenstraße in den Volkspark integriert wird – die bisherige Zufahrtstraße muss dort nicht mehr bestehen bleiben. Stattdessen soll ein geschwungener, mit Pflanzen gesäumter Parkweg entstehen, der die aktuell noch vorhandene Straße ablöst. An drei Stellen werden kleine Aufenthaltsorte geschaffen, die den Weg unterteilen.

Die von Gehölzen umgebene Wiesenfläche auf dem ehemaligen Wohngrundstück am Ende der Nansenstraße bleibt erhalten und wird in den Park integriert. Dafür wurden Teile der Vegetation, insbesondere Bambus und Ziersträucher, bereits im Winter reduziert bzw. entfernt. Hier soll eine artenreiche Wildblumenwiese ausgesät werden. Der bestehende Teich am Rand der Wiese soll erhalten werden.

Altonaer Volkspark bekommt neuen Parkweg

Auch der Parkplatz am Bauernhaus soll umgestaltet werden: die Parkplatzflächen werden mit Rasenfugenpflaster entsiegelt und ein neuer, vom Pkw-Verkehr getrennter Fußweg soll die Volksparkachse mit der Waldbühne verbinden. Rund 700.000 Euro soll die gesamten Maßnahme kosten. Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln aus dem Vertrag für Hamburgs Stadtgrün der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.

Im Rahmen der Baumaßnahmen werden die Nansenstraße und der Parkplatz gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen Anfang Juli 2023. Die Arbeiten am Parkplatz selbst werden im Herbst 2023 beginnen, ebenso die Pflanzungen. Die Fertigstellung des gesamten Vorhabens ist zum Dezember 2023 geplant. (mp)