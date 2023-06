Festivals, Flohmärkte, Open-Air-Kino oder doch lieber einfach ein Bier trinken? In Hamburg ist am Wochenende für jeden Ausgeh-Geschmack was dabei. Hier sind die MOPO-Tipps.

Musik, Flohmarkt, Beach-Club: Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 findet das Tibargfest statt, und der Straßenzug vom Tibarg-Center bis zum Niendorfer Marktplatz verwandelt sich in eine Festmeile. Es gibt Stände mit Kunstgewerbe, Kulinarik und Live-Musik. Auf Kinder warten Karussells und Kinderschminken. Veranstaltungszeiten: Freitag 11 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 24 Uhr und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Das ganze Programm gibt es hier. Die U-Bahnstation Niendorf Markt liegt übrigens mitten in der Einkaufsstraße.

Hamburger Beer Festival in der Schanze

Die Ratsherrn-Brauerei lädt zum „Hamburger Beer Festival“ ein. An diesem Wochenende geht es in den Schanzenhöfen (Lagerstraße 30a im Schanzenviertel) um internationale Biervielfalt: 16 Brauereien bieten Freitag (30. Juni) von 16 bis 24 Uhr sowie Samstag (1. Juli) von 12 bis 24 Uhr ihre Produkte an. Neben leckeren Bieren und Speisen gibt es Live-Musik. Die Tickets kosten 13 Euro. Am besten einfach die U- oder S-Bahn zum Bahnhof Sternschanze nehmen.

Ratsherrn Braumeister Ian Pyle. Ratsherrn Ratsherrn-Braumeister Ian Pyle

Hafenfest in Wedel mit Flohmarkt und Live-Musik

Beim Hafenfest in Wedel können Sie sich auf Kultur, Sport, historische Schiffe sowie jede Menge Live-Musik und Tanz freuen. Im Schulauer Hafen gibt es Fahrgeschäfte, Buden mit verschiedenen Köstlichkeiten sorgen für das leibliche Wohl. Am Samstag (1. Juli) und Sonntag (2. Juli) wird in der Schulauer Straße ein Flohmarkt veranstaltet. Öffnungszeiten: Freitag von 18 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 24 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Der S-Bahnhof Wedel ist der nächstgelegene Bahnhof.

Altona: Open-Air-Kino und Straßentanz

Bei STAMP verwandeln Künstler aus aller Welt Altona vom 30. Juni bis zum 2. Juli in eine große Bühne für Urban Art, Tanz und Artistik. Das Internationale Festival der Straßenkünste findet rund um das Festivalzentrum der Altonale, auf dem Platz der Republik, sowie rund um das Haus Drei in der Hospitalstr. 107 statt. Das ganze Programm gibt es hier. Anreise am besten mit Bus oder S-Bahn über den Altonaer Bahnhof.

Altonaer Rathaus: Open-Air-Kino

Das Zeise-Kino in Hamburg lädt vom 1. Juli bis 29. August zum Open-Air-Kino am Altonaer Rathaus ein. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung aus den besten Filmen des Jahres, Premieren, Specials und Klassikern. Tickets gibt es im Vorverkauf online oder an der Kinokasse in der Friedensallee 7-9, die Abendkasse öffnet immer 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Der Eintritt kostet regulär 11 Euro, ermäßigt 10 Euro. Zum Programm geht es hier. Der S-Bahnhof Altona ist etwa sechs Minuten zu Fuß entfernt.

Die Sommerkino-Saison startet. Ab Juli heißt es auch im Zeise Open-Air-Kino wieder: Vorhang auf und Film ab. Jan Brandes Die Sommerkino-Saison startet. Ab Juli heißt es im Zeise Open-Air-Kino wieder: Vorhang auf und Film ab.

Duckstein-Festival in der HafenCity

Unter dem Motto „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ bietet das Duckstein-Festival in der HafenCity vom 30. Juni bis zum 2. Juli Straßentheater aus aller Welt, einen Livemusik-Club, gehobene Gastronomie und eine Designermeile zum Bummeln und Stöbern. Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 12 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 22 Uhr können Besucher rund um den Magdeburger Hafen (Osakaallee/Brooktorkai) schlemmen, tanzen und die Festival-Atmosphäre genießen. Das Programm finden Sie hier. Zu erreichen am besten von der U-Bahnhaltestelle „Überseequartier“ oder „HafenCity Universität“.

Duckstein-Festival Hamburg. Thomas Panzau Das Duckstein-Festival findet in diesem Jahr unter dem Motto „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ statt.

Flohmarkt im Harburger Binnenhafen

Am Samstag (1. Juli) können Sie auf dem Hafenflohmarkt im Harburger Binnenhafen nach Herzenslust trödeln und stöbern. Von 8 bis 16 Uhr kann hier, zwischen Schiffen, Fischbrötchen und Crêpes, nach Schnäppchen gesucht werden. Fußläufig sind es nur wenige Minuten von der S-Bahn-Station Harburg-Rathaus. Um 11 Uhr gibt es eine 60-minütige Binnenhafenführung, die Teilnahme ist gratis und Treffpunkt ist am Crêpes-Stand.

Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg

Wer vor der Ferien- und Urlaubszeit noch passende Garderobe, Badesachen oder neue Sandalen sucht, hat am verkaufsoffenen Sonntag Gelegenheit. In der Innenstadt, der HafenCity, aber auch in Stadtteilzentren und Shoppingcentern öffnen die Geschäfte am 2. Juli von 13 bis 18 Uhr. In vielen Läden, etwa in der City, werden viele Sommerartikel bereits zu stark reduzierten Preisen mit Rabatten von bis zu 50 Prozent angeboten. Eine Übersicht über die teilnehmenden Geschäfte und Shoppingcenter finden Sie – nach Bezirken sortiert – hier.

Mit Passanten gut gefüllt ist der Jungfernstieg am Verkaufsoffenen Sonntag (Archivbild). picture alliance/dpa/Markus Scholz Mit Passanten gut gefüllt ist der Jungfernstieg am verkaufsoffenen Sonntag (Archivbild).

Vorlesen für Bücherwürmer in der HafenCity

Am Sonntag (2. Juli) kommt die „Leselotte“ in den Lohsepark in der HafenCity und lädt Eltern und ihre Kinder ein, unter freiem Himmel in andere Welten einzutauchen (13 bis 17.30 Uhr). Die mit Bilder-, Erstlese- und Sachbüchern gefüllte Stoffraupe ermöglicht Erst- und Zweitklässlern fantastische Lese-Abenteuer. Einfach die Picknickdecke auf dem Rasen ausbreiten und auf literarische Entdeckungstour gehen! Die U-Bahn-Station HafenCity Universität ist nur 250 Meter vom Park entfernt. Mehr zum Projekt „Leselotte“ finden Sie hier.