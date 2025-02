Wen wählt Hamburg? Zweites Triell mit Tschentscher und Co.

Gut dreieinhalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl treffen sich die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen und CDU am Dienstag zu ihrem zweiten Triell.

Unter dem Motto „Das Rathaus-Triell – wen wählt Hamburg?“ diskutieren von 19.30 Uhr an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sowie der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Dennis Thering.

Veranstalter der Runde in der Bucerius Law School sind die „Zeit:Hamburg“ sowie „Radio Hamburg“. Das Gespräch werde live im Radio übertragen sowie auf den Homepages der „Zeit“ und von „Radio Hamburg“ gestreamt. Hamburg wählt am 2. März – eine Woche nach der Bundestagswahl – eine neue Bürgerschaft.

Erstes Triell endet unentschieden

Das erste Triell am 22. Januar war unentschieden ausgegangen. Am Ende der Veranstaltung des „Hamburger Abendblatts“ und der Handelskammer kamen Tschentscher, Fegebank und Thering jeweils auf rund 30 Prozent der Stimmen. Die mehr als 2000 Abstimmenden bei dem auch online übertragenen Triell sollten die Frage beantworten, wer sie am meisten überzeugte.

Das dritte Triell – dann von RTL Nord organisiert – wird den Angaben zufolge am Mittwochvormittag aufgezeichnet und am Abend sowie am Donnerstag ausgestrahlt. (dpa)