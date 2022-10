Weltweites Ranking: So gut sind Hamburgs Kinderkliniken

Jahr für Jahr kürt das US-amerikanische Magazin „Newsweek“ gemeinsam mit dem Statistik-Portal „Statista“ die besten Krankenhäuser der Welt. Eltern aus Hamburg dürfte das interessieren, denn unter den 200 weltweit besten Kinderkliniken befindet sich auch ein Trio aus Hamburg.

Spitzenreiterin der Hamburger Kinderkrankenhäuser im „Newsweek“-Ranking „World’s Best Specialized Hospitals 2023“ ist die Klinik für Jugend-und Kindermedizin am UKE in Eppendorf. Sie belegt Platz 72 in der Kategorie „Pädiatrie“. Dabei handelt es sich um den Bereich der Medizin, der speziell auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist.

Hamburg: Drei Kinderkliniken unter den Top 200 weltweit

Auf Platz 128 listet „Newsweek“ das Altonaer Kinderkrankenhaus, das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift (Rahlstedt) belegt Platz 149. Die norddeutsche Fahne halten zudem das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult aus Hannover (Platz 144) und die Universitätsmedizin Göttingen (Platz 170) hoch.

Insgesamt schafften es 24 deutsche Kinderkliniken in das Ranking von „Newsweek“ und „Statista“. Die Berliner Charité schneidet auf Platz 25 am besten ab. Den weltweiten Spitzenrang belegt das Children’s Hospital aus Boston im US-Bundesstaat Massachusetts.

Für die Rangliste wurden laut „Newsweek“ unter anderem mehr als 40.000 medizinische Fachkräfte befragt und Daten von Patient:innen erhoben. Neben der Pädiatrie haben das Magazin und „Statista“ auch Ranglisten in den Bereichen Kardiologie, Herzchirurgie, Onkologie, Endokrinologie, Neurologie, Neurochirurgie, Orthopädie, Gastroenterologie, Pulmonologie und Urologie aufgestellt.