Weltrekord-Wahnsinn: Nagellack und Kokosnüsse – was Hamburger geleistet haben

Wenn die Norddeutschen eins können, dann ist es verrückte Rekorde aufstellen. In einem gerade veröffentlichten Weltrekord-Buch des Rekord-Instituts Deutschland sind gleich sechs von ihnen vertreten – allein drei Weltrekordhalter kommen aus Hamburg.

Das Rekord-Institut Deutschland (RID) präsentierte am Freitag sein neues, 60-seitiges Buch mit dem Titel „Unser RID-Buch der Weltrekorde“. Diese Veröffentlichung sei außergewöhnlich, so Olaf Kuchenbecker, oberster RID-Rekordrichter und Chefredakteur, genauso außergewöhnlich wie das vergangene Jahr 2020. „In Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass die Rekordszene motivierter ist als je zuvor. Eine Vielzahl neuer Rekordler bekam mit eindrucksvollen Bestleistungen den Eintrag ins RID-Rekordregister. Da dieses stetig anwächst, war die Zeit reif für eine neue Veröffentlichung mit unseren (27) Lieblingsrekorden.“

Getränkedosen und Wassermelonen: Die Hamburger „Hammerhand“ zerschlägt alles

Neben bekannten Stars wie den „Ehrlich Brothers“ und „Oli.P“ schafften es auch Extremsportler und Privatleute mit außergewöhnlichen Hobbys in das Weltrekord-Buch. Unter ihnen auch drei Hamburger, einer von ihnen sogar zweimal:

Muhamed Kahrimanovic, auch die „Hammerhand“ genannt, zerschlug innerhalb von einer Minute 91 Getränkedosen mit der bloßen Hand. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Der gebürtige Bosnier hat schon so einiges mit der Hand zerschlagen: 130 Kokosnüsse in einer Minute zum Beispiel. Mit den „meisten auf dem Bauch zerschlagenen Wassermelonen“ innerhalb von 60 Sekunden schaffte er es auch in das „RID-Buch der Weltrekorde“ – nämlich mit stolzen 18 Stück. Nach dem Zerschlagen der Getränkedosen hat Kahrimanovic sein Geheimnis verraten: „Jeder Schlag braucht volle Konzentration, Explosivität, Geschwindigkeit, Präzision und Gleichgewicht.“

Weltrekord: Hamburgerin besitzt größte Nagellack-Sammlung

Ein weniger schmerzhaftes, aber ebenso rekordverdächtiges Hobby hat die Hamburgerin Carolin Gorra. Mit stolzen 12 040 Stück besitzt sie die größte Nagellacksammlung der Welt – und schaffte es ins „RID-Buch der Weltrekorde“. Ebenso wie der dritte im Bunde, Dennis Düsterhof, der mit Feuerspucken Popcorn machen kann – Respekt!

Mit 12.040 Stück besitzt Hamburgerin Carolin Gorra die größte Nagellacksammlung weltweit.

Aber auch andere Nord-Bundesländer sind dabei. André Domke von der Insel Usedom kann stolz von sich behaupten, die weltweit „größte Fischsülze“ hergestellt zu haben. Und der Quickborner Jens Gaude zerschlug mit 87 Stück die meisten Kokosnüsse innerhalb einer Minute mit dem Ellenbogen.

Schleswig-Holstein: Musiklehrer stellt größtes virtuelles Musik-Ensemble der Welt auf

Einen besonders schönen Rekord in Corona-Zeiten stellten Initiator Jens Illemann aus Wewelsfleth (Schleswig-Holstein) und seine 1319 Musiker-Freunde aus aller Welt auf. Mit einem „Scorpions“-Song, den sie im Mai gemeinsam spielten, wurden sie zum „größten virtuell spielenden Musik-Ensemble“ der Welt. Das entsprechende Video veröffentlichte Illemann auf der Video-Plattform YouTube.