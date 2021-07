Zur falschen Zeit am falschen Ort: Wegen eines zwar negativ getesteten, aber corona-infizierten Reiserückkehrers aus Spanien droht rund 130 Besucher zweier Lokale in Hamburg-St. Georg Quarantäne. Doch wie sieht es mit den Quarantäne-Regeln aus?

Dass so ungewöhnlich viele Gäste mit einer Quarantäne-Anordnung rechnen müssen, hängt offenbar mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen: Im „Kyti Voo“ gab es für den Außenbereich nur einen zentralen Check-In, in der „M & V-Bar“ sind offenbar die Abstandsregeln nicht eingehalten worden. Sonst würden laut Hamburgs Gesundheitsbehörde nämlich nur Gäste an den unmittelbar benachbarten Tischen betrachtet und nicht notwendigerweise ganze Lokale.

Wie viele der Besucher der beiden Lokale wirklich in Quarantäne müssen, ist noch nicht geklärt. Grundsätzlich gilt: Menschen, die engen Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten oder aus einem ausgewiesenen Risikogebiet zurück nach Deutschland einreisen, müssen in Quarantäne. Wenn das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnet, kann diese nicht eigenmächtig durch einen negativen Test beendet werden.

Welche Quarantäneregeln gelten für Geimpfte?

Für Geimpfte gelten inzwischen auch in solchen Fällen erhebliche Erleichterungen, obwohl eine Übertragung des Virus noch nicht ausgeschlossen werden kann. Wer vollständig geimpft ist, wird nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von den Quarantäneregeln ausgenommen. Der vollständige Impfschutz ist 14 Tage nach der zweiten Dosis der zugelassenen Impfstoffe Biontech, AstraZeneca und Moderna erreicht. Bei Johnson & Johnson reicht eine Impfdosis. Ausnahmen gelten bei Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten oder bei dem Verdacht einer Infektion mit besonderen Virusvarianten: Dann können laut Gesundheitsbehörde unter Umständen auch Geimpfte von einer Quarantäne betroffen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Coronavirus in Hamburg: Quarantäne – das ist erlaubt und das nicht

Auch für Genesene, die bereits eine Impfstoffdosis erhalten haben, entfällt die Quarantänepflicht. Stattdessen wird für diese Gruppe genauso wie für vollständig Geimpfte empfohlen, 14 Tage lang nach einem Kontakt mit einer infizierten Person Symptome und Körpertemperatur eigenständig zu prüfen. Wer Symptome bei sich bemerkt, muss sich in Selbstisolierung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen.

Können Geimpfte das Coronavirus übertragen?

Das RKI geht davon aus, dass vollständiger Impfschutz eine Infektion deutlich reduziert und die Virusausscheidung verkürzt ist, das Risiko aber nicht bei null liegt. Zur Übertragung des Virus bei geimpften Personen liegen laut RKI noch nicht genügend Daten vor. (mhö)