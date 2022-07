Weiteres beliebtes Hamburger Straßenfest fällt aus

Eigentlich hätte es dieses Jahr endlich ein Comeback nach zwei Pandemie-bedingten Absagen geben sollen. Doch jetzt ist klar: Das Osterstraßenfest in Eimsbüttel kehrt auch in diesem Jahr noch nicht zurück. „Aus logistischen und organisatorischen Gründen“, wie es von den Veranstalter:innen heißt. Zuletzt war schon der Ausfall des Außenmühlenfests bekanntgeworden.

Traditionell findet das Osterstraßenfest schon im April statt und eröffnet jedes Jahr den großen Reigen der Hamburger Stadtteilfeste. 2020 und 2021 hatte das Fest jeweils ausfallen müssen, in diesem Jahr hatten die Veranstalter:innen extra einen Termin im August angepeilt. Man wollte sich damit dem Pandemiegeschehen anpassen.

Hamburg: Auch das Osterstraßenfest fällt aus

Am Freitagmorgen folgte allerdings das Aus: „Nach langen Überlegungen müssen wir Euch heute mit großem Bedauern mitteilen, dass das Osterstraßenfest in diesem Jahr aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht stattfinden kann“, hieß es vom Verein „Osterstraße e. V.“

Die Vorbereitungszeit habe schlicht nicht ausgereicht, um das Fest den Ansprüchen entsprechend zu gestalten. Allerdings starte nun „umgehend“ die Planung für das kommende Jahr – und dann soll das Osterstraßenfest tatsächlich wieder stattfinden. Als Termin stehen dafür der 29. und 30. April 2023 im Raum, Anmeldungen für Standinhaber:innen sollen ab Herbst möglich sein.

In dieser Woche hatte bereits das Außenmühlenfest seine Absage verkündet. Die Traditionsveranstaltung im Harburger Stadtpark muss in diesem Jahr entfallen, weil zu viele Betreiber:innen kleiner Stände als Folge der Pandemie mittlerweile in anderen Branchen arbeiten – und das Fest zu klein geworden wäre, um wirtschaftlich zu sein. (fbo)