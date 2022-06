Beliebtes Straßenfest abgesagt – das ist der Grund

Eigentlich sollte das Außenmühlenfest Anfang August im Harburger Stadtpark stattfinden – nun kam die Absage. Grund sind diesmal nicht die Corona-Maßnahmen selbst, sondern ihre indirekten Auswirkungen.

Seit mehr als 30 Jahren ist das Sommerfest am Außenmühlenteich in Hamburgs Süden Tradition. Nachdem die Corona-Pandemie das Feiern in den vergangenen Jahren unmöglich gemacht hat, fällt die Veranstaltung nun auch in diesem Jahr ins Wasser.

Die Absage begründete Veranstalter Heiko Hornbacher gegenüber „Harburg aktuell“ damit, dass viele Betreiber:innen kleinerer Stände sich während der Pandemie umorientiert haben. Sie würden jetzt beispielsweise an der Supermarktkasse arbeiten – und deshalb beim Außenmühlenfest fehlen.

Nach zwei Jahren Pandemie: Stand-Betreiber fehlen

Zudem wurde eine rechtzeitige Planung auch in diesem Jahr durch die anhaltende Pandemie erschwert. Das „kleine Fest am großen Teich“ wäre deshalb so klein ausgefallen, dass die Grundkosten für Strom und Wasser sich nicht selbst getragen hätten.

Nach Informationen von „Harburg aktuell“ soll das Fest 2023 aber wieder stattfinden – und durch Kooperationen mit anderen Harburger Vereinen breiter aufgestellt werden. (ps)