Weinfest mit Spitzenköchin Cornelia Poletto

Ein bisschen Italien in Hamburg: Beim „Franciacorta Festival“ am 4. Juli in der „Jazz Hall“ an der Hochschule für Musik und Theater kommt Schaumwein ins Glas. Für das Essen sorgt Spitzenköchin Cornelia Poletto.

Das Festival kommt zum ersten Mal nach Hamburg. 20 Schaumwein-Produzenten aus Norditalien laden von 18 bis 22 Uhr zum Probieren in die „Jazz Hall“ am Harvestehuder Weg 12 ein. Neben großen Kellereien stellen auch noch unentdeckte Winzer ihre Weine vor – vom klassischen Brut über Satèn und Rosé bis hin zum Jahrgangs-Franciacorta. Tickets kosten 85 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus für ihre Dinnershow auf der Moorweide: TV-Köchin Poletto ist „total traurig“

Im Garten sorgt Starköchin Cornelia Poletto für Food-Spezialitäten. Mit der italienischen Küche kennt sie sich bestens aus: In ihrem „Restaurant Cornelia Poletto“ in Eppendorf werden italienisch-mediterrane Speisen auf Spitzen-Niveau serviert.