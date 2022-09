Weil Personal fehlt: Hamburger Theater wird zur Jobbörse

Die drei „Schmidt“-Bühnen sind seit Jahrzehnten eine feste Institution auf dem Kiez. Tradition schützt allerdings nicht vor modernen Problemen: Auch die Theater an der Reeperbahn klagen über Personalmangel. Eine eigene Jobbörse soll Abhilfe schaffen.

„Ob in der Theaterverwaltung, in der Technik, im Gästekommunikations-Team oder in unserer Gastronomie, aktuell haben wir ganz unterschiedliche Stellen in fast allen Bereichen zu besetzen“, sagt „Schmidt“-Geschäftsführerin Tessa Aust. So sei die Idee entstanden, Interessierte zu einem Begegnungstag in die eigenen Räumlichkeiten zu locken.

„Schmidt“-Theater laden zu eigener Jobbörse in Hamburg

Am 7. Oktober stellt sich der Theater- und Gastronomiebetrieb als Arbeitgeber vor. Zwischen 15 und 18 Uhr können Interessierte im Foyer des „Schmidt-Theaters“ am Spielbudenplatz vorbeischauen.

Einen „persönlichen und unkomplizierten“ Austausch in entspannter Atmosphäre soll die Schmidt-Jobbörse ermöglichen. Neben den Verantwortlichen der Abteilungen seien auch die möglicherweise zukünftigen Kolleginnen und Kollegen für Gespräche vor Ort.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer schon einmal im Hause ist, kann sich auch gleich mit der Geschichte vertraut machen: Kleine Hausführungen gehören ebenfalls zum Programm. (fbo)