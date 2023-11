Weihnachtsmarkt-Alarm und Alternativprogramm: Hier kommen die Wochenendtipps

Das letzte Wochenende im November macht Vorfreude auf Weihnachten! Eine ganze Zahl an Weihnachtsmärkten feiert diese Woche Eröffnung und wer darauf so gar keine Lust hat, für den hat die MOPO noch andere Tipps parat. Genießen Sie die (hoffentlich freien) Tage!

Seit Mittwoch läuft vor der Rindermarkthalle Hamburg (Neuer Kamp 31, St. Pauli) der Wintergarten St. Pauli. Es warten Glühwein, Live-DJ-Musik und Eisstockschießen vor den heimeligen skandinavischen Holzhütten auf Sie. Öffnungszeiten: Montag–Freitag: 15–22 Uhr, Samstag: 12–22 Uhr, Sonntag: 15–20 Uhr. Die U3 bringt Sie zur Station Feldstraße direkt neben der Rindermarkthalle. Der Wintergarten läuft noch bis zum 23. Dezember.

Weihnachts-Altstadt, mehr Weihnachten und „Nice Market“

Bereits seit Donnerstag ist die Hamburger Innenstadt ein einziges Weihnachtswunderland. Die Weihnachtsmärkte in der Spitalerstraße, am Gerhard-Hauptmann-Platz, an der St. Petri-Kirche, am Jungfernstieg, am Gänsemarkt und in der HafenCity sind ab mittags bis 21 Uhr, die Gastronomie bis 23 Uhr geöffnet. Sie erreichen die Märkte mit allen S- und U-Bahnen über den Hauptbahnhof oder den Jungfernstieg (Achtung: Der City-Tunnel ist noch bis zum 3. Dezember gesperrt).

Auch die Winterpride in der Langen Reihe sowie die Weihnachtsmärkte in Blankenese, Eppendorf, Winterhude, Barmbek, Eimsbüttel, Rotherbaum, Wandsbek, Harburg sowie auf St. Pauli laufen bereits. Genauere Informationen entnehmen Sie unserer großen Weihnachtsmarkt-Übersicht.

Wer noch keine Lust auf Weihnachten hat, muss sich am Wochenende nicht langweilen. Beim Nice Market im Innside Hotel (Högerdamm 30, Hammerbrook, Buslinie 3 bis Lippeltstraße) zum Beispiel können Sie am Samstag ab 12 Uhr bei Live-Musik, Fingerfood und Getränken Design, Kunst, Schmuck und Mode aus der Region erwerben und an einem Weihnachtskarten-Bastelworkshop teilnehmen. Bespielt werden die Lobby, eine Suite, diverse Hotelzimmer sowie der Gym-Bereich. Der Eintritt ist frei.

Wochenende in Hamburg: Theater, Kunst und Festival

Weihnachtlich wird es am Samstagabend (19.30 Uhr) auf dem Theaterschiff (Nikolaifleet, Holzbrücke 2, Altstadt). In dem Stück „Die Wahrheit über Weihnachten: Zwei Engel packen aus“ geht es witzig, aber auch ehrlich zu: Das ganze Brimborium um die (Vor-)Weihnachtszeit wird eben mal so richtig auf die Schippe genommen. Tickets gibt’s online ab 32 Euro. Zum Beispiel mit der Buslinie 16 fahren Sie bis zur Domstraße und laufen dann zur Holzbrücke.

Der „Kunst Buden Platz“ (Sonntag, 10–16 Uhr) ist ein Kunstmarkt, auf dem Hamburger Kreative Unikate zu fairen Preisen verkaufen. Hier wird es möglich sein, sich mit den Künstlern persönlich über Kunst auszutauschen. Ort: „Barmbek Basch“, Wohldorfer Str. 30, Barmbek-Süd. Hin kommen Sie mit der U3, Station Dehnhaide. Der Eintritt ist kostenlos.

Das könnte Sie auch interessieren: Der bizarre Villen-Streit vom Elbstrand

Wer das Wochenende musikalisch ausklingen lassen möchte, ist beim Fuzz Jam Festival in der Markthalle (Klosterwall 11, Hammerbrook, U Steinstraße) richtig aufgehoben. Die Rockband Wucan heizt Ihnen ab 19 Uhr richtig ein. Einlass 18 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro. (prei)