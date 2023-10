Darum öffnen Weihnachtsmärkte in Hamburg in diesem Jahr früher

Ho, ho, ho! Die Glühwein-Saison startet in diesem Jahr in zwei Hamburger Bezirken früher als sonst – das ist der Grund.

Mit Kollegen, Freunden oder der Familie gemütliche Abende mit gebrannten Mandeln, Punsch und Co. verbringen: Viele Hamburgerinnen und Hamburger freuen sich schon auf die Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr dürfen die Märkte in Mitte und Altona früher öffnen als sonst.

Weihnachtsmärkte: Totensonntag-Regel in diesem Jahr in zwei Bezirken ausgesetzt

Bislang durften die Weihnachtsmärkte erst nach Totensonntag (in diesem Jahr am 26. November) starten. Doch die zwei Bezirke haben beschlossen, diese Regel außer Kraft zu setzen. Der Grund: Heiligabend und der vierte Advent fallen in diesem Jahr auf denselben Tag – die Adventszeit ist in diesem Jahr deshalb besonders kurz.

Die Weihnachtsmärkte dürfen nun Mitte November öffnen. So startet der Santa-Pauli-Markt auf der Reeperbahn (St. Pauli) zum Beispiel schon am 13. November. (elu)