Weihnachtsmänner und Elfen in der Innenstadt: Parade zieht durch Hamburg

Zum Beginn des Advents verwandeln Weihnachtsmänner und Elfen die Hamburger Innenstadt in eine Märchenwelt. Die Umzüge sollen ein bisschen Karneval von Venedig an die Elbe bringen.

Weihnachtsmänner, Eisprinzessinnen und Elfen sind zum Beginn des Advents in einer Parade durch die Hamburger Innenstadt gezogen.

Weihnachtsparaden finden an Adventssamstagen statt

Zahlreiche Weihnachtsmänner zogen während der Parade durch die Innenstadt. picture alliance/dpa/Georg Wendt Zahlreiche Weihnachtsmänner zogen während der Parade durch die Innenstadt.

Die auch als Wichtel und Engel verkleideten Teilnehmer tanzten durch die Einkaufsmeile Mönckebergstraße. Die Kostüme sollen nach Angaben der Veranstalter an den Karneval von Venedig erinnern. Zahlreiche Schaulustige sahen dem Treiben belustigt zu.

Die Weihnachtsparaden werden an den Adventssamstagen jeweils zweimal veranstaltet. Start ist jeweils um 14 Uhr und 17 Uhr vor P&C an der Mönckebergstraße. Highlight des Umzuges sei immer der Weihnachtsmann, der von seinem mit Geschenken bepackten Rentierschlitten in die Menge winke, hieß es. Hauptorganisator ist die Interessengemeinschaft Mönckebergstraße, zu der eine Reihe von Geschäften, aber auch die Hamburger Sparkasse und die Hochbahn gehören. (dpa/mp)