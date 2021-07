Wegen Kohleausstieg: Klima-Demo vor Hamburger SPD-Zentrale

St. Georg –

Die Klimabewegung „Fridays For Future“ hat am Freitag in Hamburg gegen das aus ihrer Sicht ungenügende Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung demonstriert. Die Kohle-Gegner versammelten sich vor der Parteizentrale der Hamburger SPD.

Am Freitag debattierte der Bundestag in Berlin über den geplanten Kohleausstieg. Der Bundestag stimmte anschließend für den schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038.

Hamburg: Klima-Demo vor SPD-Zentrale

„Fridays For Future“ kritisiert dieses Datum als „deutlich zu spät“. Bis zu 50 Kohle-Gegner versammelten sich nach Angaben der Veranstalter kurz vor der Entscheidung im Bundestagvor der SPD-Zentrale und verfolgten eine Übertragung. Die Enttäuschung bei den Demonstranten war groß: „Die Stimmung war bedrückt“, sagte ein Sprecher.

Fridays for Future äußert sich auf Twitter

Kurz darauf veröffentlichte die Bewegung ein Statement ihrer Hamburger Sprecherin Annika Kruse auf Twitter. Darin heißt es unter anderem: „Anstatt ihrer globalen Verantwortung gerecht zu werden, beerdigt die Große Koalition jetzt das Pariser Abkommen, das 1,5 Grad-Ziel und unsere Chance auf eine Zukunft.“

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte Fridays For Future mit einer Fahrraddemo zum Kraftwerk Moorburg protestiert. Anschließend wurde ein Protestcamp vor dem Kurt-Schumacher-Haus aufgebaut. (abu/dpa)