Wegen Giftalgen gesperrt: Hamburger Badesee ist wieder frei

Der Eichenbaumsee in Allermöhe war am 13. Juni aufgrund von giftigen Blaualgen für Badegäste gesperrt worden – Menschen, die mit Blaualgen in Berührung kommen oder das verseuchte Wasser schlucken, können anschließend unter Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot leiden. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Das Umweltbundesamtes (UBA) hatte Werte der Blaualgen-Konzentration, die über der Alarmstufe standen, gemessen und verhängte infolgedessen das Badeverbot.

Nun ist die Cyanobakterien-Chlorophyll-Konzentration stark zurückgegangen und der Badesee ist wieder für Schwimmlustige geöffnet. Damit Besucher des Eichenbaumsees auch weiterhin unbesorgt schwimmen können, wird der See weiterhin regelmäßig beprobt.(mp)