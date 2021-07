Am Dienstag wurde ein Notfall in der Bonusstraße in Harburg gemeldet, wo Bewohner eines Mehrfamilienhauses über Übelkeit geklagt haben. Der Grund könnten Chemikalien gewesen sein.

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen nahmen sie einen deutlichen Geruch war und gingen zunächst von Hausgas aus. Diese Vermutung bestätigte sich nicht. In dem Haus ist schon seit Wochen das Gas abgestellt, so Einsatzkräfte gegenüber einem Reporter vor Ort. Nach Angaben des Polizei-Lagedienstes habe man auch zahlreiche geöffnete Flaschen von verschiedenen Haushaltsreinigern gefunden.

Vergiftungssymptome: Familie muss ins UKE eingeliefert werden

Das Gasgemisch habe zu den Atemwegsreizungen geführt. Das Elternpaar der Wohnung im ersten Stockwerk sowie ihre beiden ein und sechs Jahre alten Kinder kamen mit dem Rettungswagen ins UKE.

Woran sie sich genau vergifteten, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Umweltdienst der Feuerwehr hat Proben genommen. Die Ermittlungen dauern noch an. (mp)