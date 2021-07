Passanten haben am Samstag in Altona einen schwerverletzten Mann entdeckt. In einem Gebüsch in der Scheplerstraße fanden sie den 58-Jährigen mit Gesichtsfrakturen und schweren Verletzungen am Oberkörper – wie es dazu kam, weiß der Verletzte selbst nicht.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe den Rettungskräften lediglich schildern können, dass er am Samstagabend von zwei Personen geschlagen wurde. Weitere Angaben waren ihm in Folge seiner Verletzungen nicht möglich. Rettungskräfte hatten den 58-jährigen Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Hamburg: Schwerverletzter Mann in Gebüsch gefunden

Die Polizei stehe bislang noch am Anfang der Ermittlungen. Auch die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme möglicher Tatverdächtiger. Unklar sei auch, ob der Auffindeort zugleich der Tatort ist. Die Ermittler hoffen deshalb auf Zeugenhinweise, unter Tel. (040)428656789, beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einem Polizeikommissariat. (se/dpa)