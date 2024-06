Nach Brückenarbeiten: A1-Abschnitt ab heute wieder frei

Gute Nachrichten für Autofahrer: Auf der A1 südlich von Hamburg mussten Autofahrer in Richtung Bremen in den vergangenen Tagen Verzögerungen in Kauf nehmen. An einer Brücke liefen Reparaturarbeiten. Die sind nun beendet.

Nach Bauarbeiten auf der A1 wird der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen in Richtung Bremen am Donnerstag wieder freigegeben. Er sei ab 9 Uhr wieder komplett befahrbar, teilte die Autobahngesellschaft mit. Die A1 war seit dem 27. Mai nur einstreifig befahrbar.

A1 Hamburg: Abschnitt ab Donnerstag wieder freigegeben

Zwischen den Anschlussstellen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen waren Übergangskonstruktionen einer Brücke über einer Bahnlinie saniert worden. Der Asphalt musste abgefräst werden. Schadhafte Betonteile des Brückenbauwerks wurden abgestemmt und neuer Beton eingebaut, abgedichtet. Zudem wurde eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Hund läuft frei auf Autobahnparkplatz herum – vom Besitzer fehlt jede Spur

Übergangskonstruktionen sind Bauelemente aus Stahl, die die Bewegungen einer Brücke an der Verbindung zur Straße ausgleichen. Bei einer Überalterung können sie brechen oder auch aus der Fahrbahn hochschlagen, wie ein Sprecher der Autobahngesellschaft erklärte.