Hund läuft frei auf Autobahnparkplatz herum – vom Besitzer fehlt jede Spur

Am Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Autobahnparkplatz im Landkreis Nordwestmecklenburg alarmiert: Ein verängstigter Hund lief dort frei herum. Vom Hundebesitzer fehlte jede Spur.

Polizisten haben auf einem Parkplatz der A20 bei Wismar im Landkreis Nordwestmecklenburg einen freilaufenden Hund gerettet.

A20 Wismar: Polizei rettet Hund auf Autobahnparkplatz

Am Samstagabend sei es den Beamten unter Mithilfe von Passanten zunächst gelungen, diesen von der Autobahn fernzuhalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach etwa drei Stunden hätten die Ermittler den verängstigten Hund eingefangen. Anschließend sei er in ein nahegelegenes Tierheim gebracht worden.

Den Besitzer des Hundes traf die Polizei den Angaben zufolge zunächst nicht an. (dpa/mp)