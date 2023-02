Wegen Bauarbeiten: Erhebliche Einschränkungen auf A7 in Hamburg

Am Samstag ist an den Anschlussstellen der A7 ordentlich was los: Es muss gerodet und am Grünschnitt gearbeitet werden, außerdem wird die nächste große Bauphase für den achtstreifigen Ausbau der A7 und den Bau des Lärmschutztunnels Altona eingeläutet. Und: Container werden auch noch am Fahrbahnrand aufgestellt. Diese dienen als Schutz für die Abbrucharbeiten des Widerlagers an der Bahrenfelder Chaussee, welche unter laufendem Verkehr stattfinden werden.

Damit die Bau- und Rodungsmaßnahmen durchgeführt werden können, sind auf der A7 am Samstag, den 25.2. von 8 bis 16 Uhr nur zwei Fahrspuren in Richtung Norden/Flensburg zwischen Anschlussstelle HH-Othmarschen und südlich der Anschlussstelle HH-Volkspark verfügbar.

Für die Vorbereitung der nächsten großen Bauphase für den Ausbau der A7 laufen aktuell die vorbereitenden Maßnahmen an den Überführungsbauwerken Bahrenfelder Chaussee, Osdorfer Weg und Behringstraße. Es werden auch Provisorien hergestellt, damit der zukünftige Baustellenverkehr ohne wesentliche Eingriffe in den laufenden Stadt- und Autobahnverkehr gewährleistet werden kann. Daher werden Grünschnittarbeiten durchgeführt.

Neben den Rodung- und Grünschnittarbeiten dient die Sperrung am Samstag auch für die erforderliche Sanierung von Fahrbahnschäden und für das Aufstellen von Containern am Fahrbahnrand. (usch)