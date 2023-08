Spektakulärer Wasserrohrbruch! 15 Meter hohe Fontäne in Hamburg

In Barmbek-Nord kam es am Dienstagmorgen zu einem spektakulären Wasserrohrbruch: Eine mehrere Meter hohe Fontäne sprudelte auf die Fuhlsbüttler Straße. Mehrere Hochhäuser stehen derzeit auf dem Trockenen.

Der Einsatz begann um 8.24 Uhr, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte. Mehrere Kellerräume seien durch den Rohrbruch vollgelaufen – die Einsatzkräfte seien zur Stunde immer noch damit beschäftigt, die Wassermassen aus den Gebäuden zu pumpen.

Wasserrohrbruch in Barmbek-Nord: Drei Hochhäuser betroffen

„Hamburg Wasser“-Sprecher Ole Braukmann sagte der MOPO, dass die Anwohner von drei Mehrfamilienhäusern zur Zeit kein fließendes Wasser hätten. Ein sogenannter „Wasserwagen“ sei für die Ersatzversorgung bereitgestellt worden.

Nach ersten Erkenntnissen sind Bauarbeiten an der Fuhlsbüttler Straße für den Rohrbruch verantwortlich. Im Zuge des Baus der U-Bahn-Linie 5 soll das Wasserrohr getroffen worden sein, als eine Wärmeleitung verlegt wurde.

Die Fontäne, die aus dem Rohr schoss, soll rund 15 Meter hoch gewesen sein. Ungefähr eine halbe Stunde lang sprudelte sie vor sich hin, bis das Wasser abgestellt wurde.

Wie lange die angrenzenden Wohnhäuser noch auf dem Trockenen stehen, sei nach Angaben von „Hamburg Wasser“-Sprecher Ole Braukmann zur Zeit noch ungewiss. (elu)