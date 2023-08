Der Hamburger Hauptbahnhof, eine Gefahrenzone – das möchte der rot-grüne Senat verhindern. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) setzt auf Law-and-Order. Um die gestiegenen Kriminalitätszahlen in den Griff zu bekommen, arbeiten Polizei und Sicherheitsdienste seit April zusammen. Am Samstag kontrollierten sie im großen Stil. Doch was bringen derartige Aufräum-Aktionen? Experten sind skeptisch.

Sucht, Verelendung, Gewalt. Dieser Dreiklang bestimmt mittlerweile den Hauptbahnhof und seine Umgebung. Damit soll jetzt Schluss sein – die SPD sei schließlich die „Sicherheitspartei in Hamburg“, so Bürgermeister Peter Tschentscher.

Hamburg: Polizei kontrolliert Hauptbahnhof und Umgebung

Den vergangenen Samstag nutzte die Polizei für eine Offensive. Die Beamten kontrollierten neben dem Hauptbahnhof unter anderem auch Hachmannplatz, Hansaplatz, Steintorplatz, Steindamm und den ZOB.

Sie überprüften nach eigenen Angaben 60 Personen, sprachen 30 Aufenthaltsverbote und Platzverweise aus und fertigten 14 Strafanzeigen an: zwei Autoaufbrüche, zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, eine Körperverletzung und neun Drogendelikte – es ging um Heroin, Kokain und Crack.

„Die Polizei leistet ihren Beitrag zur Verbesserung der Situation. Mit den anderen daran beteiligten Institutionen und Behörden, deren Maßnahmen ebenso wichtig sind, arbeiten wir eng zusammen“, sagt Polizei-Sprecher Florian Abbenseth.

BDK-Chef: „Rauschgiftabhängige Staatenlose sind ein riesiges Problem“

Doch das sieht nicht jeder so. Ein Mitarbeiter einer Einrichtung, der sich in Hamburg um bedürftige Personen kümmert, sagt zur MOPO: „Die Polizeipräsenz löst das Problem nicht. Nur weil man die Süchtigen und Obdachlosen aus dem Sichtfeld räumt, sind sie immer noch da.“

Dem stimmt auch Jan Reinecke zu, Landeschef beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK): „Die Ursachen wird Hamburg mit diesen Maßnahmen nicht in den Griff bekommen. Die Ursachen liegen mitunter in der Verelendung, es geht um Menschen in prekären Verhältnissen, die keine Perspektive haben.“

Polizisten kontrollieren am ZOB mehrere Personen. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Polizisten kontrollieren am ZOB mehrere Personen.

Viele der Abhängigen und Obdachlosen kämen aus dem Ausland. „Rauschgiftabhängige Staatenlose oder obdachlose EU-Ausländer sind beispielsweise ein riesiges Problem“, erklärt der BDK-Chef. „Sie haben es in Hamburg meist besser als in ihren Herkunftsländern, die Polizei Hamburg geht rechtstaatlich angemessen mit ihnen um. Dennoch ist es ein Kreislauf: Obdachlosigkeit, Straftat, Gefängnis, Obdachlosigkeit.“

Für Reinecke ist klar: „Hier ist die Sozialbehörde mehr als die der Innenbehörde unterstehende Polizei gefragt. Doch hier versagt die Sozialbehörde. Die Polizei reibt sich nur an den Symptomen auf.“ Gebraucht würden mehr Wohnraum und mehr Therapieplätze für die Betroffenen. Das wäre ein wesentlicher Schritt, die Probleme einzudämmen. „Aber dieses Angebot steht ja nicht einmal zur Genüge für Hamburger Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung“, so Reinecke.

Sozialbehörde will Straßensozialarbeit neu aufstellen

Die Sozialbehörde sieht das anders: Neben der Sicherheitslage stehe ebenfalls das Angebot für obdachlose und suchtkranke Menschen im Fokus. Anja Segert, Sprecherin der Sozialbehörde, verweist auf Einrichtungen wie das Herz As, Cari Care sowie die Tagesaufenthaltsstätte Spaldingstraße. Für suchtkranke Menschen sei das Drob Inn nahe des Hauptbahnhofs der zentrale Anlaufpunkt.

„Wenn Menschen selbst nicht in der Lage sind, auf die Beratungs- und Hilfsangebote zuzugehen, sind wir auf die Hilfe von Polizei und Rettungsdiensten angewiesen, genauso aber auch auf die Arbeit der aufsuchenden Straßensozialarbeit“, so Segert. „Zusätzlich zur zusätzlichen Bestreifung durch die Polizei wird das Bezirksamt Hamburg-Mitte deshalb seine Straßensozialarbeit vom Hansaplatz auf die weitere Umgebung des Hauptbahnhofes ausweiten.“ Beginn sei in dieser Woche.

Man überprüfe derzeit zudem, wie man die Straßensozialarbeit neu aufstellen und weiterentwickeln könne. Dazu gehöre nicht nur deren Ausweitung, sondern auch die Kooperation der verschiedenen Hilfsangebote.