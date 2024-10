Seit Monaten dicht: Was wird aus den vergessenen „Wäscherei“-Läden in der City?

Seit August ist die „Die Wäscherei“ geschlossen. Seit einem Monat läuft der Räumungsverkauf im insolventen Kult-Möbelhaus in der City Nord (Winterhude). Doch was ist eigentlich mit den beiden Ablegern in der Hamburger Innenstadt?

Ein Zettel hängt an der Eingangstür des Geschäfts „My Mexiko City“ im Hamburger Hof: „Unser Geschäft bleibt heute aus organisatorischen Gründen geschlossen.“ Drinnen sieht alles noch so aus wie immer. Sofas laden zum Probesitzen ein. Deko hübscht die Fläche auf. Die Lampen brennen.

„Wäscherei”-Läden in der City: Unklare Rechtslage

Dennoch passiert drinnen – nichts. Und das auch schon seit Mitte August. Genauso wenig wie bei „Bullfrog by Die Wäscherei“ im Erdgeschoss der Einkaufspassage am Jungfernstieg.

Hintergrund ist offenbar die unklare Rechtsnachfolge nach dem Tod von Firmengründer Michael Eck im April. Wie das „Abendblatt“ berichtet, sind die beiden Ladengeschäfte im Hamburger Hof von einer separaten Gesellschaft, der My Mexico GmbH, angemietet worden, deren Geschäftsführer ebenfalls der verstorbene Eck war. Zu dieser Gesellschaft könne die Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte, die mit der Insolvenzverwaltung beauftragt ist, nichts sagen.

Für das Centermanagement im Hamburger Hof ist das eine ungute Situation. Denn die Ladenflächen können so nicht neu vermietet werden. Die Eigentümerin des Hamburger Hofs, die MEAG (Vermögensverwaltung von Munich Re und Ergo), arbeitet dem Bericht zufolge intensiv an einer rechtlichen Klärung der Situation.

Die Zeit drängt. Denn die Einkaufspassage soll im kommenden Jahr geschlossen und komplett umgebaut werden. Auch für die Firma Schott Räumungsprofis GmbH ist die ungeklärte Lage ein Problem. Denn im Außenlager in Groß Borstel stehen auch noch hochwertige Möbel, die der My Mexiko GmbH gehören und die deshalb nicht in dem Räumungsverkauf in der City Nord mit einbezogen werden können. „Wir hoffen, dass sich das bald regelt“, so René Schott im „Abendblatt“. (mp)