Wäscherei-Möbelhaus: 50 Prozent Rabatt – jetzt startet der große Räumungsverkauf

Schnäppchenalarm! Seit August ist die „Wäscherei“ geschlossen. Hamburgs Kult-Möbelhaus hatte nach dem Tod von Firmen-Chef Michael Eck (†71) im Mai Insolvenz anmelden müssen. Jetzt öffnet die „Wäscherei“ noch einmal ihre Türen – zum großen Räumungsverkauf. Achtung: Am kommenden Wochenende ist verkaufsoffener Sonntag!

In den vergangenen zwei Wochen war der Räumungsverkauf zunächst einmal den Stammkunden vorbehalten. „Wir müssen versuchen, den Andrang einzuteilen“, hatte Marvin Schott, Geschäftsführer des Unternehmens Schott Räumungsprofis GmbH, die Herangehensweise erklärt. „Wir müssen das ja auch bewältigen können.“

Nach Insolvenz: Öffentlicher Räumungsverkauf in der „Wäscherei“ beginnt

Ab Donnerstag (26. September) kann sich nun jeder am Mexikoring in der City Nord (Winterhude) auf Schnäppchenjagd begeben. Besonders gut liefen in den vergangenen zwei Wochen Couchgarnituren, Esszimmerstühle und Esstische, aber auch Kleinmöbel und Wohnaccessoires, von denen noch jede Menge da ist. Die Lager der „Wäscherei“ sind noch längst nicht leer geräumt.

Wer seinen Balkon oder Garten schon aufs nächste Jahr vorbereiten will, kann sich freuen: Die Preise von Gartenmöbeln sind zum Teil um 40 Prozent herabgesetzt. Bei einzelnen Stühlen kann der Rabatt sogar 50 Prozent betragen. Alle übrigen Möbel sind 20 bis 30 Prozent günstiger als sonst.

Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann im Wäscherei-Restaurant seinen Magen verwöhnen. Es öffnet noch einmal für diesen speziellen Event.

Marvin Schott setzt besonders auf den verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende. Dann wird die „Wäscherei“ von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. An allen anderen Tagen von 10 bis 19 Uhr. Nur am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Der Ausverkauf soll bis Anfang Dezember laufen. (mp)