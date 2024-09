Hamburgs Hotels sind nahezu ausgebucht – und wer noch ein freies Zimmer ergattern will, muss in dieser Woche tief in die Tasche greifen, denn: Für eine Übernachtung werden jetzt astronomische Summen verlangt. Was ist der Grund für die extrem hohe Auslastung? Und welches Hotel verlangt 900 Euro pro Nacht? Die MOPO hat nachgeforscht.