Was soll das denn? In dieser Kita gibt‘s kein Spielzeug

Wer Kindern ihr Spielzeug wegnimmt, riskiert in der Regel großes Geschrei. In der Hamburger Kita „Kinderstube Altona“ ist das Alltag. Hier gibt es keine Spielzeuge, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.

Spielzeuge müssen leider draußen bleiben: Dem Teddy muss man hier schon an der Garderobe „Tschüs“ sagen. Denn in den 90er Jahren hat die Kita „Kinderstube Altona“ in der Bartelsstraße 12 (Sternschanze) das Konzept der Spielzeugfreiheit eingeführt.

Gespielt wird natürlich trotzdem, aber eben nicht mit industriellen Spielsachen. Stattdessen sollen die Kinder selber kreativ werden. Sie können sich Experimente wünschen, Toben, Basteln oder jederzeit mit allem spielen, was kein Spielzeug ist und nur einen Zweck erfüllt – Flaschendeckel statt Spielzeugautos zum Beispiel.

Kein Spielzeug? Kein Problem!

Für die Kinder sei das kein Problem. „Wir hatten schon ganz viele Kinder hier, und nur wenige haben gesagt: Oh, ihr habt ja gar kein Spielzeug“, sagte Miriam Henke, Leiterin der Kita, dem „Abendblatt“. Es sei allerdings schon so, dass neu hinzugekommene Kinder ein wenig Zeit brauchen, sich umzugewöhnen.

Spielen ohne Spielsachen soll Kreativität fördern

Das Spielen ohne Spielsachen soll die Kreativität fördern und die Fantasie anregen. „Für die kindliche Entwicklung sind die wichtigeren Spielgegenstände die, die vielfach in verschiedenen Spielen genutzt werden können“, erklärte Katrin Alt, Professorin für Kindheitspädagogik, der Zeitung. Es müssen also kein konventionelles Spielzeug sein.

Die Kinder können sich außerdem nicht mehr hinter den Spielsachen verstecken. Das habe noch einen weiteren Vorteil: „Schön ist, dass man sehr gut mitbekommt, wie es den Kindern geht“, so Henke im Interview.

Es gebe aber auch Ausnahmen. Bei Ausflügen auf Spielplätze werden zum Beispiel auch Bälle oder Kreide mitgenommen. Und am Ende des Tages ist da ja auch noch der Teddy, der in der Garderobe wartet. (zc)