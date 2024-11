Was ist da los?! Darum stehen Hamburger in diesem Innenhof Schlange

Auf der Suche nach außergewöhnlichen Schätzen: In einem Hinterhof in Ottensen, in der Barnerstraße 16, stehen mehrere Dutzend Menschen, bei frischen 10 Grad, Schlange für einen ganz besonderen Ausverkauf.

Der Hamburger Kostümfundus „Jacke wie Hose“ in Altona schließt nach Jahrzehnten seine Tore. Als krönenden Abschluss des Geschäftes gibt es einen großen Ausverkauf, viele Menschen sind dafür an diesem Dienstag Vormittag in die Barnerstraße gekommen. Freda (28) aus Ottensen zeigt sich begeistert: „Jeder kann da etwas finden. Es ist echt angenehm drinnen und viel Platz“. Die Hamburgerin war bereits pünktlich zum Start des Verkaufs vor Ort und musste dennoch in der Schlange warten. Jetzt ist sie stolze Besitzerin eines neuen Paares Schuhe.

Ausverkauf in Hamburg-Ottensen: „Ich hoffe ich komme überhaupt rein“

Auch Vidya (18) aus Wandsbek hat nicht mit der Menge an Menschen gerechnet. „Ich hoffe, ich komme überhaupt rein“, sagt sie der MOPO. Genug Auswahl sollte es aber geben. Bigo, die Fundusbesitzerin und leidenschaftliche Sammlerin der Kostüme, hat seit der Eröffnung 1990 Hunderttausende Stücke zusammengesammelt. Einige davon verlieh sie an große Namen wie Deichkind oder Sting, wie sie der MOPO bereits im Oktober verriet. Schließen muss die 73-Jährige, da der Fundus sich nicht mehr finanzieren lässt.

Die meisten Fundus haben sich spezialisiert, Bigo nicht. Bei ihr gibt es alles: von Kindermode bis Abendgarderobe.

Zurück in der Schlange erzählen Marlene und Yannik (beide 25), wie sehr sie sich freuen, an dem Verkauf teilnehmen zu können, da sie als Privatpersonen kaum Möglichkeiten haben, sich das Angebot eines Fundus anzuschauen. „Ich hoffe auf ein paar außergewöhnliche Sachen, die man sonst so nicht bekommt“, erzählt Marlene fröhlich.

Auf der Suche nach Außergewöhnlichem

Karo (26) aus der Schanze ist gemeinsam mit ihrer Freundin Annabella (22) aus Alsterdorf ebenfalls vor Ort und auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem. „Ich rechne auf jeden Fall mit sehr begehrten Teilen, die man sonst so nicht bekommen würde“, meint Karo.

Bis zum 20. Dezember kann man auf der mehr als 1200 Quadratmeter großen Fläche noch zwischen Abendkleidern und Federboas stöbern. Von Montag bis Freitag zwischen 11 und 17 Uhr, Samstags von 12-19 Uhr und Sonntags von 12-16 Uhr. Der ein oder andere Schatz lässt sich da sicher noch finden.