Es ist eine beachtliche Sammlung, die Bigo Goos über die vergangenen 34 Jahre zusammengetragen hat. Allein 11.500 Paar Schuhe finden sich in ihrem Fundus „Jacke wie Hose“ in der Barnerstraße 16 (Ottensen). Dazu Abendkleider mit Preisen von über 5000 Euro, Federboas in jeder erdenklichen Farbe, ein Sakko aus Zeitungspapier und weitere Kuriositäten, so weit das Auge reicht. Jahrzehntelang verlieh die ehemalige Stylistin ihre Sachen für Film- und Fernsehaufnahmen. Bekannte Musiker wie Deichkind und Sting oder Regisseur Fatih Akin gehörten zu ihren Stammkunden. Jetzt schließt der Fundus zum Ende des Jahres und der Verkauf der besonderen Stücke beginnt.