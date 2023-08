Warnung! So tarnt sich Scientology jetzt in Hamburg

„Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben” – unter diesem Motto ist am Samstag ein Info-Stand am Bergedorfer Markt geplant. Doch der Verfassungsschutz ist alarmiert: Denn er fürchtet, dass Scientology dahintersteckt – so neue Anhänger locken will. Wie die Masche funktionieren soll.

Hamburgs Verfassungsschutz hat vor der Initiative „Sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben” als einer Tarnorganisation von Scientology gewarnt. Mit Blick auf einen am Samstag am Bergedorfer Markt geplanten Info-Stand sagte ein Verfassungsschutz-Sprecher, Scientologen wollten über das gesellschaftlich anerkannte Thema „Kampf gegen den Missbrauch von Drogen” mit Menschen ins Gespräch kommen und mutmaßlich auch Info-Material verteilen. Dabei sei aber nicht offen erkennbar, „dass dahinter die extremistische Scientology-Organisation steckt”.

Scientology in Hamburg: So versuchen sie, Anhänger zu locken

Scientology versucht aus Sicht des Verfassungsschutzes über die Anti-Drogen-Aktion ihr angeschlagenes Image zu verbessern und trete aus taktischen Gründen unter dem Slogan „Für eine drogenfreie Welt” auf. Denn würde Scientology sich offen zeigen, gäbe es wohl kaum Interesse für den Info-Stand, sagte der Sprecher. „Es ist weithin bekannt, dass die Organisation ein Gesellschaftsmodell verfolgt, das mit den Grundwerten unserer Demokratie nicht vereinbar ist.”

Der Verfassungsschutz riet Bürgerinnen und Bürgern, Info-Stände links liegen zu lassen und mögliches Info-Material in der Papiertonne zu entsorgen. „Wer Beratungsbedarf hat, sollte sich an eine der zahlreichen professionellen Hamburger Drogenberatungsstellen wenden”, sagte der Sprecher.

Die Scientology-Organisation wird vom Verfassungsschutz bereits seit 1997 bundesweit beobachtet. In Hamburg rechnet der Verfassungsschutz Scientology wie in den Vorjahren etwa 300 Anhänger zu. (dpa/ncd)