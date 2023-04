Endlich warm und trocken? So wird das Wetter vor Ostern

Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage sorgt für schlechte Laune im Norden. Kommt in der Woche vor Ostern endlich der Frühling?

„Das Wetter am heutigen Tag erinnert eher an den Spätherbst als an einen ersten April“, sagt Wetter-Expertin Tanja Sauter vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Laut Prognose wird der Himmel über Hamburg in der Woche vor Ostern jedoch freundlicher: Während das Wetter am Sonntag noch wechselhaft ist, soll es ab Montag weniger Wolken und keinen Niederschlag mehr geben.

Die Karwoche in Norddeutschland heiter und trocken – aber kalt

Obwohl die Sonne herauskommt, bleibt es für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalt: Die Höchsttemperaturen in Hamburg liegen in der Karwoche bei etwa 10 Grad. Nachts wird es auch weiterhin frostig mit Tiefstwerten zwischen -2 und -4 Grad. Das liegt auch an dem mäßigen bis starken Wind aus Nordosten, der kalte Luftmassen aus dem Polargebiet mit sich bringt.

Ob der Samstagabend trocken genug für ein Osterfeuer wird, ist noch unklar. Fest steht schon jetzt: Für einen Osterspaziergang durch Norddeutschland sollte man sich warm anziehen. (PS)