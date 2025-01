„War ein Vollblut-Politker“: CDU trauert um Harburger Urgestein

Die CDU trauert um Ralf-Dieter Fischer. Der langjährige Vorsitzende des Harburger CDU-Kreisverbandes und der CDU-Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung sowie frühere Bürgerschaftsabgeordnete ist am Wochenende im Alter von 76 Jahren verstorben.

André Trepoll, CDU-Bürgerschaftsabgeordneter und Vorsitzender der CDU Harburg, ist bestürzt und äußert sich in sehr persönlichen Worten: „Ralf-Dieter Fischer war mein politischer Mentor und Berater. Ohne ihn wäre meine politische Karriere sicher nicht so erfolgreich verlaufen. Er wird nicht nur der Harburger CDU sehr fehlen, sondern auch mir persönlich. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Lydia, seinen beiden Töchtern und Enkelkindern.“

„Ralf-Dieter Fischer war ein Vollblutpolitiker“

Dann würdigt Trepoll die politischen Verdienste des Verstorbenen: „Ralf-Dieter war ein Vollblutpolitiker, der nicht nur in der Harburger Politiklandschaft große Spuren hinterlassen hat. Ob Kanzler Kohl oder Kanzlerin Merkel, ob Berlin, Hamburg oder Harburg: Ralf-Dieter Fischer hat sie alle getroffen und war stets gut vernetzt, auch über Parteigrenzen hinweg. Gerade wegen seiner streitbaren Art hat er im Bezirk Harburg unheimlich viel bewegt und bewirkt. Innerparteilich hat er in über 50 Jahren Parteimitgliedschaft wahrlich alles er- und durchlebt. In Harburg kannte er buchstäblich jede Gießkanne und hat so gut wie jedes erdenkliche innerparteiliche Amt mindestens einmal bekleidet. Die Nachricht von seinem Tod bewegt uns sehr. Sein politisches Erbe wird definitiv weiterleben. Als Harburger CDU werden wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Ralf-Dieter Fischer wurde 1948 in der kleinen schleswig-holsteinischen Gemeinde Sieverstedt geboren und wuchs südlich der Elbe in Wilhelmsburg auf, zeitlebens eine begeisterter Hobbyfußballer und später auch an Kunstgeschichte interessiert. Nach dem Abitur studierte Fischer Jura in Hamburg, wurde Anwalt. 1972 trat er in die CDU ein, die er auf Landes- und Bezirksebene über 50 Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Seinen Lebensmittelpunkt hatte Fischer in Neugraben-Fischbek, von wo aus ihm 1982 der Einzug in die Hamburgische Bürgerschaft gelang, wo er bis 1997 als Mitglied der CDU-Fraktion war. Danach hatte Fischer fast 20 Jahre den CDU-Fraktionsvorsitz im Harburger Rathaus inne. Im vergangenen Jahr, nach seinem Abschied aus der aktiven Politik, wurde er zum Ehrenvorsitzenden der CDU Harburg ernannt – eine Ehre, die vor ihm noch keinem Politiker zuteil wurde.