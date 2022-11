Wann wird’s mal wieder richtig Winter? Schneefälle im Norden erwartet

Nach dem milden herbstlichen Wetter der vergangenen Wochen wird es nun jeden Tag kälter in Hamburg und dem gesamten Norden. Sogar der erste Schnee soll fallen, sagt Stefan Zimmer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

„Am Donnerstagnachmittag ziehen zunächst noch von Südwesten her Ausläufer eines Sturmtiefs über Hamburg und Schleswig-Holstein“, sagt der Wetterforscher im MOPO-Gespräch. „Das bringt erstmal ordentlich Wind und Regen mit. Gegen Abend fließt dann aber kalte Luft ein – und die kann in der Nacht zu Freitag zu ersten Schneefällen führen.“

Winterwetter: Erste Schneefälle in Hamburg erwartet

Eine Puderzucker-Landschaft wird es am Freitagmorgen aber nicht zu sehen geben. „Es wird in den meisten Fällen Schneeregen geben“, sagt Zimmer. „Und wo es schneit, wird der mit Sicherheit nicht liegen bleiben.“ Die Tageshöchsttemperaturen dürften knapp über dem Gefrierpunkt liegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Herbst wirbelt – Fähren nach Föhr und Glückstadt fallen aus

Am Samstag rechnet der Meteorologe mit trockenen Abschnitten in Hamburg, bei voraussichtlich drei Grad und etwas nasserem Wetter an der Ostsee (Höchstwerte um fünf Grad) – dort ist auch wieder Schneeregen möglich. Am Sonntag könnte dann auch in Hamburg eine Mischung aus Regen und Schnee vom Himmel fallen – bei Temperaturen von etwa zwei Grad.