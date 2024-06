Hochsommer-Hitze: Hamburg könnte 30-Grad-Marke knacken

Es wird heiß in Hamburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den gesamten Norden Sommerwetter voraus. Diese Woche sogar könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Am Dienstag werden laut DWD in Hamburg und Schleswig-Holstein sonniges Wetter und Temperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet. An der Ostsee sei mit 21 Grad zu rechnen. Die Nacht zu Mittwoch ist den Angaben zufolge trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad.

Wetter in Hamburg: Es wird hochsommerlich warm

Auch am Mittwoch bleibt es sonnig. Die Temperaturen von bis zu 29 Grad in Hamburg und 27 Grad in Husum werden sommerlich warm. An der Ostsee seien es 24 Grad bei Wind, der von der See kommt.

Am Donnerstag bliebt es heiter, gegen Abend gibt es jedoch ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Mit 27 bis 31 Grad soll es sehr warm bis heiß und schwül werden, auf Helgoland sowie an einigen Küstenabschnitten der Ostsee bleibt das Thermometer bei 23 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Echte Geheimtipps: Das sind die schönsten Badestellen in und um Hamburg

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerten dürften zwischen 17 und 19 Grad liegen. (dpa/mp)