Wegen des Sturms? Pilot malt Penis an Hamburger Himmel

Nicht wenige Flug-Begeisterte vertreiben sich ihre Zeit beim Beobachten von Flugzeugen, -strecken oder ganzen Flügen. Ein Twitter-Nutzer machte am Freitag aber eine ganz besondere Entdeckung, als er per Flugradar-App einen kuriosen Landeflug in Penis-Form über Hamburg beobachtete.

Die portugiesische Maschine startete am Freitagabend in Lissabon und landete gegen 22.45 Uhr am Hamburger Airport. Doch etwas war anders als sonst – das zeigen die Aufzeichnungen des Flugradars „flightradar24“.

Penis über Hamburg: Flieger zieht Schlaufen in der Luft

In Schlaufen setzte das Flugzeug offenbar zur Landung an und zeichnete dabei einen Penis über die Hansestadt.

Der Nutzer mit dem Twitter-Handle @TerraZergs beobachtete den kuriosen Landeflug per App und postete einen Screenshot der luftigen Penis-Zeichnung. Angesichts der teilweise dramatischen Wetterlage über Hamburg zum Zeitpunkt der Landung ist es allerdings wahrscheinlich, dass der Pilot dieses „Kunstwerk“ nicht freiwillig flog, sondern zu dem kurios erscheinenden Manöver gezwungen war.

Der Twitter-User jedenfalls verlinkte die zuständige Fluggesellschaft TAP Air Portugal und witzelte: „Der Pilot hat dem Sturm über Hamburg eine fantastische Bedeutung gegeben“. (se)