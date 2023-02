Vorsicht, Kröten! Naturschützer fürchtet einen neuen Negativrekord

Wenn es wärmer wird, kommen Molche, Kröten und Frösche wieder in Bewegung und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Angesichts der milden Temperaturen könnte die Amphibien-Wanderung bald losgehen. Der Nabu hat deshalb vorsorglich schon mal Zäune aufgestellt.

„Wir haben bisher noch nicht wahrgenommen, dass die Amphibienwanderung in Hamburg schon begonnen hat“, sagte ein Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) in der Hansestadt. Die Tiere würden normalerweise erst mit ihren Wanderungen anfangen, wenn es abends über mehrere Nächte hinweg wärmer als fünf Grad Celsius sei.

„Das war in den vergangenen Wochen in Hamburg bisher nicht der Fall. Vereinzelt können sich Tiere allerdings schon auf den Weg machen.“ Deshalb beginnen auch schon die Vorbereitungen auf die Krötenwanderungssaison. „Unsere Ehrenamtlichen beginnen daher bereits damit Amphibienzäune aufzustellen.“

Im vergangenen Jahr hatten Ehrenamtliche rund 8000 Kröten, Frösche und Molche an den mehr als einem Dutzend Zäunen eingesammelt und zu den Laichgewässern gebracht. Die Zahl der vorm Überfahren geretteten Tiere war dabei im Vergleich zu den Vorjahren erneut gesunken. 2019 landeten noch mehr als 10.000 Amphibien in den Eimern. „Aufgrund des negativen Trends der letzten Jahre erwarten wir leider auch dieses Jahr einen erneuten Negativrekord“, so der Nabu-Sprecher weiter.